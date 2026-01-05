ورود دهها شهرک نشین به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، منابع فلسطینی از تداوم یورش های شهرک نشینان به مسجدالاقصی خبر دادند.
این منابع اعلام کردند از صبح امروز تاکنون بیش از ۸۰ شهرک نشین به مسجدالاقصی وارد شده و مراسم تلمودی انجام دادند.
از سوی دیگر وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین با اشاره به یورشهای شهرکنشینان اسرائیلی طی بیانیهای اعلام کرد: یورشها به مسجدالاقصی در چارچوب سیاستی انجام میشود که هدف آن «عادیسازی حضور دینی یهودیان در مسجد الاقصی» است و در این راستا برگزاری دعاهای دستهجمعی تلمودی و استفاده گسترده از لباسهای مذهبی ویژه تشویق شده است.
در این بیانیه آمده است که شهرکنشینان تحت حمایت پلیس در ماه دسامبر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، ۲۷ بار به مسجدالاقصی در قدس یورش برده و مقامات اسرائیلی نیز ۵۳ بار از اذان در مسجد حرم ابراهیم در الخلیل ممانعت کردند.
در بیانیه فوق تاکید شده است که بخش شرقی مسجدالاقصی، به ویژه اطراف باب الرحمه به کانون اصلی دعاهای شهرکنشینان تبدیل شده است.
بر این اساس، در میدان دیوار براق (دیوار ندبه) واقع در بخش غربی الاقصی در روزهای آغاز ماه در تقویم عبری و همچنین در ایام جشن حنوکا، مراسمهایی با صدای بلند و جهت تحریک برگزار میشود.
در این بیانیه تاکید شد که این تخلفات تحت نظارت و حفاظت پلیس اسرائیل صورت گرفته و در جریان یورشها از انجام وظایف نگهبانان مسجدالاقصی وابسته به اداره اوقاف اسلامی قدس جلوگیری شده است.
همچنین در بیانیه فوق آمده است: این تخلفات شهرکنشینان محکوم و از فلسطینی ها خواسته شد که در اوقات اقامه نماز و سایر وقتها به مسجدالاقصی و مسجد حرم ابراهیم آمده و در آنجا حضور و نگهبانی داشته باشند.
