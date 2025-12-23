  1. بین الملل
۲ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۶

تشدید بحران در ارتش اسرائیل؛ صهیونیست‌ها به خیابان‌ها آمدند

تشدید بحران کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی و تلاش تل آویو برای جذب حریدی ها در ارتش باعث شد آنها مجدداً با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را نسبت به این موضوع نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، صهیونیست‌های موسوم به حریدی (یهودیان تندرو) با برگزاری تظاهرات علیه حضور اجباری در ارتش رژیم صهیونیستی خیابان شماره چهار منطقه بنی براک واقع در مرکز اراضی اشغالی را بستند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که برگزاری این تظاهرات باعث مختل شدن حرکت خودروها به سمت شهر بیتح تکفا شد.

نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی نیز با غیرقانونی خواندن این تظاهرات در منطقه مذکور مستقر شدند.

لازم به ذکر است که بحران کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی باعث شده نگاه‌ها به سمت اجباری شدن حضور در ارتش برای حریدی ها جلب شود؛ موضوعی که به تشدید اعتراضات در میان آنها منجر شده است.

