همکاری لهستان و لیتوانی برای تقویت مرزهای خود با روسیه و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، برونیوس بیلیاوسکاس معاون وزیر دفاع ملی لیتوانی اعلام کرد که لهستان آمادگی دارد در توسعه زیرساخت‌های نظامی در منطقه موسوم به «دالان سووالکی» با لیتوانی همکاری کند.

دالان سووالکی، منطقه‌ای در امتداد مرز لهستان و لیتوانی است که بلاروس را از منطقه کالینینگراد روسیه جدا می‌کند.

معاون وزیر دفاع ملی لیتوانی گفت: لهستان در حال بررسی امکان ایجاد یک میدان آموزشی در اراضی مجاور دالان سووالکی است. چنین تأسیساتی نمونه مشابهی در اروپا ندارد.

به گفته این مقام لیتوانیایی، انتظار می‌رود طی یک ماه آینده، اطلاعیه‌های بیشتری درباره پیشرفت احتمالی این طرح منتشر شود.

بیلیاوسکاس افزود: نشست وزارتخانه‌های دفاع دو کشور در ماه ژانویه برگزار خواهد شد و در آن، این موضوع به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیلیاوسکاس همچنین یادآور شد که شورای دفاع لیتوانی در ۱۵ دسامبر، تصمیم به احداث یک میدان آموزش نظامی در منطقه دالان سووالکی گرفته است.

دالان سووالکی نوار باریکی از خاک میان لهستان و لیتوانی است که از نظر راهبردی میان منطقه کالینینگراد روسیه و متحد آن، بلاروس، قرار دارد. این گذرگاه از زمان پیوستن لهستان و کشورهای حوزه بالتیک به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، از اهمیت راهبردی و نظامی فزاینده‌ای برخوردار شده است.