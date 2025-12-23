رژیم جولانی «قسد» را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نور الدین البابا سخنگوی وزارت کشور رژیم جولانی اعلام کرد که نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد به جریانهای خارجی وابسته بوده و در ترسیم معادلات جدید میدانی شکست خوردهاند.
وی اضافه کرد که این نیروها دربرگیرنده عناصر غیر سوری بوده که برای ناکام گذاشتن هر گونه توافق داخلی تلاش میکنند. آنها دست به اقدامات مجرمانه مانند ربودن شهروندان سوری و جذب آنها و همچنین معاملات مربوط به مواد مخدر میزنند.
البابا گفت که نیروهای قسد به مخالفان خود حمله میکنند و محلههای مسکونی را در حلب هدف قرار میدهند. دولت سوریه و ارتش این کشور برای تمام سناریوها در برابر نیروهای قسد آماده است.
شب گذشته نیز خبرنگار الجزیره اعلام کرد که درگیریها و تبادل آتش در اطراف محله الاشرفیه بهطور مستمر میان نیروهای رژیم جولانی و نیروهای قسد ادامه دارد. همزمان رسانههای سوری مدعی شدند که نیروهای قسد با استفاده از خمپاره، تیربارهای سنگین و تکتیراندازها، چندین محله مسکونی از جمله الجمیلیة و اطراف بیمارستان رازی را هدف قرار دادند.
