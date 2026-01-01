ابهام در آینده «توافق ۱۰ مارس» میان قسد و «جولانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، تعویق سفر «مظلوم عبدی»، سرکرده نیروهای موسوم به «قسد» و هیئت مذاکره‌کننده شمال و شرق سوریه به دمشق به بهانه «مشکلات فنی»، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت توافق موسوم به «۱۰ مارس» میان این گروه و رژیم «ابو محمد الجولانی» رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه را افزایش داده است.

در همین راستا، «یاسر النجار»، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک تأکید کرد که قسد در مقطع فعلی تلاش دارد با شرط‌بندی روی ناکامی رژیم جولانی، شرایط جدیدی را بر روند مذاکرات تحمیل کند.

وی افزود: تنش‌های میدانی در حلب و مناطق مرزی نشان می‌دهد که قسد با رویکردی مبتنی بر وقت‌کشی، در پی گنجاندن بندهایی خارج از چارچوب توافق مارس ۲۰۲۵ است.

از سوی دیگر، «ریاض درار»، رئیس مشترک پیشین شورای موسوم به «سوریه دموکراتیک»، با رد ادعای شکست مذاکرات اعلام کرد که گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد، اما موانع جدی به‌ویژه در زمینه نحوه ادغام نظامی نیروها وجود دارد که مانع پیشرفت سریع مذاکرات شده است.

«لمار ارکَندی»، پژوهشگر سوری نیز با اشاره به فضای حاکم بر گفت‌وگوها تصریح کرد که نبود اعتماد متقابل میان طرف‌ها، نقش اساسی در کند شدن روند مذاکرات ایفا می‌کند.

در همین زمینه، «احمد المسالمه»، تحلیلگر سوری، اختلافات داخلی در ساختار قسد را عامل تعیین‌کننده‌ای در طولانی شدن روند مذاکرات دانست و تأکید کرد که این شکاف‌ها احتمالاً دمشق و قسد را به سمت برگزاری دورهای جدید گفت‌وگو سوق خواهد داد؛ امری که به گفته وی، بدون تحقق اجماع داخلی و توافق میان کردها به نتیجه نخواهد رسید.

تحلیلگران بر این باورند که در شرایط جدید سیاسی سوریه و پس از تحولات ایجادشده در ساختار حاکمیتی این کشور، آینده توافق ۱۰ مارس بیش از هر عامل دیگری به میزان پایبندی نیروهای موسوم به «قسد» به حاکمیت ملی سوریه و عقب‌نشینی این گروه از مطالبات فرادولتی و همسو با منافع بازیگران خارجی، به‌ویژه آمریکا، وابسته است.

توافق ۱۰ مارس میان رژیم جولانی و نیروهای موسوم به «قسد» با هدف تنظیم چارچوبی برای گفت‌وگوهای سیاسی و امنیتی و کاهش تنش‌ها در شمال و شرق سوریه به امضا رسید. این توافق بر توقف درگیری‌های میدانی، آغاز مذاکرات درباره ادغام ساختارهای نظامی و اداری و تأکید بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه متمرکز بود. با این حال، اختلاف نظرها بر سر نحوه اجرای مفاد توافق و تداوم ارتباط قسد با بازیگران خارجی، روند عملیاتی شدن آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.