درگیری میان رژیم جولانی و قسد در مرکز سوریه شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره اعلام کرد که درگیریها و تبادل آتش در اطراف محله الاشرفیه بهطور مستمر میان نیروهای رژیم جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) ادامه دارد. همزمان رسانههای سوری مدعی شدند که نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (قسد) با استفاده از خمپاره، تیربارهای سنگین و تکتیراندازها، چندین محله مسکونی از جمله الجمیلیة و اطراف بیمارستان رازی را هدف قرار دادهاند.
خبرگزاری سانا نیز به نقل از وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد: در نتیجه این حملات، یک کودک و مادرش کشته شده و دستکم ۱۵ نفر دیگر که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، زخمی شدهاند.
همچنین سازمان و امداد و نجات مدنی سوریه نیز از کشته شدن یک کودک و یک زن و زخمی شدن یک دختر خردسال در حمله به یک منزل مسکونی در محله الجمیلیه خبر داد.
وزارت بهداشت سوریه تأکید کرد: هدف قرار دادن اطراف مراکز درمانی اقدامی غیرقابل قبول و جنایتی است که قوانین، اخلاق و حاکمیت ملی آن را محکوم میکند.
در همین حال، وزارت کشور سوریه اعلام کرد ارتش جولانی پس از رصد فعالیتهای تهاجمی قسد و حمله این نیروها به ایستهای بازرسی، اقدام به پاسخ نظامی کرده است.
سخنگوی این وزارتخانه مدعی شد: قسد همواره آغازگر درگیریهاست و ادعاهای این گروه درباره حمله دولت دمشق صحت ندارد.
از سوی دیگر، استاندار حلب از ادامه حمله قسد به مناطق غیرنظامی با تک تیرانداز و خمپاره خبر داد و گفت: تیمهای تخصصی برای انتقال ساکنان مناطق درگیر به نقاط امنتر اعزام شدهاند.
وی افزود که تلاشها برای توقف سریع درگیریها ادامه دارد.
در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه ضمن رد کامل اتهامات مطرح شده از سوی رژیم دمشق اعلام کردند که نیروهای وابسته به دولت دمشق با استفاده از تانک و توپخانه محلههای حلب را هدف قرار دادهاند و مسئولیت پیامدهای این درگیریها را متوجه دولت سوریه دانستند.
همزمان رسانههای سوری گزارش دادند که ارتش سوریه مواضع و منشأ آتش قسد را در محلههای شیخ مقصود و الاشرفیه هدف قرار داده است.
در همین راستا، تلویزیون سوریه از برگزاری تظاهرات اهالی منبج در حومه حلب در محکومیت آنچه «نقضها و حملات قسد علیه مناطق مسکونی حلب» خوانده شد، خبر داد.
لازم به ذکر است که مناطق شمال و شرق سوریه از ماهها قبل شاهد درگیریهای مکرر و پیوسته میان عناصر رژیم جولانی و قسد بوده است. توافق آتش بس میان آنها نیز نتوانست این درگیریها را متوقف کند.
