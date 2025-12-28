  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

سرانه هر محیط بان در خراسان جنوبی ۵۰ هزار هکتار است

بیرجند- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در حالی که سرانه هر نفر محیط بان در جهان هزار هکتار و در ایران ۱۰ هزار هکتار است، این سرانه در استان ۵۰ هزار هکتار برای هر محیط بان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی ظهر یکشنبه در همایش پرچم داران محیط زیست خراسان جنوبی با گرامی داشت یاد و خاطره ۱۵۲ شهید محیط بان کشور، گفت: نیروهای نظامی و انتظامی با وجود همه مسئولیت‌های که دارند، همکاری خوبی در استان با ما دارند.

وی بیان کرد: ۲.۵ هکتار از اراضی خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف استان تحت پوشش محیط زیست خراسان جنوبی است.

خانی تصریح کرد: در حالی که سرانه هر نفر محیط بان در جهان هزار هکتار و در ایران ۱۰ هزار هکتار است، این سرانه در استان ۵۰ هزار هکتار برای هر محیط بان است.

وی در ادامه افزود: بخشی از تنوع زیستی استان در مناطق مرزی قرار دارد که قاچاقچیان با استفاده از شرایط موجود اقدام به قاچاق گونه‌های جانوری خراسان جنوبی می‌کنند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از دلایل کلی کاهش تنوع زیستی در جهان و ایران تخریب زیستگاه‌ها و آلودگی آب و خاک است.

