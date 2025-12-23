به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به طرح نظارتی ویژه شب یلدا گفت: از آغاز طرح در ۱۵ آذرماه تاکنون، ۸۲۶ پرونده تشکیل و ۷۹۷ پرونده معادل حدود ۹۶ درصد مختومه شده و متخلفان به ۱۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند.
وی افزود که بیشترین پروندهها مربوط به گرانفروشی کالا و خدمات با ۷۲۴ پرونده، حوزه بهداشت، دارو و درمان با ۹۹ پرونده و قاچاق کالا و ارز با ۳ پرونده بوده است.
رایگانی تأکید کرد: سازمان تعزیرات تنها بر اساس قوانین بالادستی و حکممحور اقدام میکند و افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمتگذاری خارج شدهاند، الزاماً گرانفروشی محسوب نمیشود.
وی درباره بازار برنج توضیح داد: قیمت برنج در برخی استانها به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است، اما با اختیارات داده شده به استانهای مرزی برای واردات، پیشبینی میشود قیمت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان کاهش یابد.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین یادآور شد که بند پ تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده است یارانه پردرآمدها را حذف کند و با خارج شدن برنج از دستور کار قیمتگذاری، بازار رقابتی شکل میگیرد.
وی بیان داشت: در یک برنامه تلویزیونی از ابتدای سال تا پایان آذر، مجموعاً ۸۸ هزار و ۵۷۹ پرونده رسیدگی شده که بیشترین نارضایتیها مربوط به نان، برنج، گوشت مرغ و قند و شکر بوده و میزان جریمهها بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
