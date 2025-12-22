انبار غیرمجاز نگهداری و توزیع خشکبار در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک انبار غیرمجاز ذخیره و توزیع خشکبار در شهر کرمانشاه، با اقدام مشترک نهادهای نظارتی و امنیتی کشف و پلمب شد.

این انبار با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، کارشناسان واحد بازرسی کالای اساسی جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه و سازمان تعزیرات حکومتی استان شناسایی شد و در جریان بازرسی‌های میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

پس از کشف انبار، کارشناسان واحد بازرسی کالای اساسی نسبت به لیست‌برداری اقلام موجود و تنظیم صورتجلسه اقدام کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد که این تخلف مشمول ماده ۶ مکرر قانون بوده است.

بر اساس اعلام مسئولان، پس از تکمیل فرآیند کارشناسی و محاسبه میزان تخلف، پرونده این واحد متخلف برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ارسال خواهد شد.

گفتنی است تشدید نظارت‌ها بر انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف جلوگیری از احتکار، توزیع غیرقانونی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.