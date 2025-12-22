  1. استانها
  2. همدان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

محکومیت ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در رزن

محکومیت ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در رزن

همدان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت قاچاقچی سوخت در شهرستان رزن به پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی اظهار کرد: پرونده قاچاق چهار هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت نفت گاز خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت، به ارزش یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رزن مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق و تانکر حامل، به پرداخت سه میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: همچنین با توجه به بالا بودن ارزش خودروی حامل کالای قاچاق، به جای ضبط وسیله نقلیه، معادل ارزش کالای قاچاق (یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال) به عنوان جریمه نقدی اضافی در نظر گرفته شد که در مجموع حکم پرداخت پنج میلیارد و ۷۷ میلیون ریال جزای نقدی صادر شد.

یونسی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق از سوی پلیس آگاهی رزن و ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی، رسیدگی و به این نتیجه رسید.

کد خبر 6698145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها