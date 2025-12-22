محکومیت ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی اظهار کرد: پرونده قاچاق چهار هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت نفت گاز خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت، به ارزش یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رزن مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق و تانکر حامل، به پرداخت سه میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: همچنین با توجه به بالا بودن ارزش خودروی حامل کالای قاچاق، به جای ضبط وسیله نقلیه، معادل ارزش کالای قاچاق (یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال) به عنوان جریمه نقدی اضافی در نظر گرفته شد که در مجموع حکم پرداخت پنج میلیارد و ۷۷ میلیون ریال جزای نقدی صادر شد.

یونسی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق از سوی پلیس آگاهی رزن و ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی، رسیدگی و به این نتیجه رسید.