کمبودی در تامین میوه کشور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال یداللهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی باغبانی ایران با تأکید بر وضعیت مناسب تأمین میوه در کشور گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تأمین میوه وجود ندارد و محصولات کشاورزی پرمصرف از جمله سیب و پرتقال به وفور در میادین میوه و ترهبار عرضه میشود و نگرانی از بابت موجودی میوه وجود ندارد. وی افزود: ما میوه با کیفیت مناسب و به اندازه کافی تأمین و ذخیرهسازی کردهایم.
وی با اشاره به افزایش قیمت میوه در سطح بازار و خردهفروشیها تصریح کرد: گرانی میوه در بازار ارتباطی با میزان تولید یا عرضه ندارد و عمدتاً ناشی از عملکرد برخی خردهفروشان و ضعف نظارت در سطح توزیع است.
یداللهی با اشاره به ضعف نظارت در بازار عنوان کرد: نبود نظارت مؤثر از سوی دستگاههای مسئول (وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اتاق اصناف و سایر دستگاههای نظارتی) موجب شده در برخی واحدهای خردهفروشی، قیمتها را به صورت سلیقهای و بالاتر از نرخهای مصوب عرضه میکنند این در حالی است که سود متعارف خرده فروشی حداکثر ۳۵ درصد بالاتر از نرخ خرید میبایست عرضه شود.
وی با تأکید بر ضرورت ورود دستگاههای نظارتی تصریح کرد: تشدید نظارتها، ساماندهی دقیق شبکه توزیع و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کنترل قیمتها و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر مصرفکنندگان است.
