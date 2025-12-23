نظارت تعزیرات حکومتی قزوین بر تولید و عرضه محصولات لبنی

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا حسن پور گفت: با توجه به تأثیر نوسانات قیمت محصولات لبنی و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گشت‌های مشترک با حضور رؤسای شعب ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های البرز و آبیک و بازرسان جهاد کشاورزی از دو شرکت تولید محصولات لبنی سرکشی کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: این بازدیدهای میدانی با هدف نظارت بر فرایند تولید، رعایت استانداردهای بهداشتی، وضعیت عرضه همچنین بررسی قیمت چهار محصول لبنی و استعلام مستندات از مراجع ذیصلاح انجام شد.

حسن پور گفت: بازدیدهای میدانی از شرکت‌های بزرگ تولیدی مورد تاکید ریاست سازمان تعزیرات حکومتی و در دستور کار این مرجع در سطح استان قرار دارد به گونه‌ای که فرایند تولید تا عرضه به صورت مستمر پایش می‌شود و با واحدهایی که از عرضه شیر خام خودداری یا گرانفروشی کنند برابر قانون به شدت برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در خصوص اقدامات نظارتی در حوزه فرآورده‌های لبنی گفت: در سال جاری ۵۳ مورد بازرسی در قالب ۲۱ اکیپ گشت سیار اجرا شده است.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را از سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir یا با مراجعه به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی فوری گزارش کنند.