«پترو» وضعیت اضطراری اقتصادی در کلمبیا اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان تی ان ۲۴، گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا در پیامی از وضعیت اضطراری اقتصادی این کشور طی ۳۰ روز آینده خبر داد.
بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور کلمبیا پس از آنکه کنگره این کشور لایحه اصلاحات مالیاتی را که به دنبال ایجاد درآمد اضافی برای بودجه ۲۰۲۶ بود، کنار گذاشت، با استناد به «بحران مالی قریب الوقوع»، وضعیت اضطراری اقتصادی ۳۰ روزه اعلام کرد.
این فرمان به دولت اجازه میدهد تا مالیاتهای ویژهای را برای رسیدن به هدف ۴۱ میلیارد دلاری که طبق گفته پترو برای مدیریت امور مالی کشور در سال آینده مورد نیاز است، اتخاذ کند.
دامنه خاص این اقدام و مالیاتهایی که قرار است اجرا شوند، هنوز مشخص نیست.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که اقتصاد کلمبیا در حال تقویت است و از پیشبینیهای تحلیلگران که انتظار افزایش تولید ناخالص داخلی بین ۲.۶ تا ۲.۷ درصد تا پایان سال را دارند، فراتر رفته است.
نظر شما