مخالفت کلمبیا با هرگونه اقدام نظامی در خاک این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «روزا یولاندا ویلاوینسیو» در بیانیه‌ای تصویری تأکید کرد: هیچ کشوری حق ندارد بدون موافقت صریح دولت دیگر، عملیات مسلحانه در خاک آن انجام دهد.

او افزود که بوگوتا با نگرانی شدید روند رو به افزایش عملیات غیرمجاز فرامرزی را دنبال می‌کند؛ اقداماتی که ده‌ها قربانی در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام برجای گذاشته و به گفته او «نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف کرده و سابقه‌ای خطرناک در منطقه‌ای که به‌عنوان منطقه صلح شناخته می‌شود، ایجاد کرده است.»

وزیر خارجه کلمبیا یادآور شد: ممنوعیت استفاده از زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، و ضرورت حل مسالمت‌آمیز اختلافات، صرفاً تشریفات دیپلماتیک نیستند، بلکه تعهدات الزام‌آور حقوقی برای همه کشورها محسوب می‌شوند.

او هشدار داد که نادیده گرفتن این اصول، پایه‌های نظام بین‌المللی را سست کرده و همزیستی مسالمت‌آمیز میان کشورهای نیمکره غربی را تهدید می‌کند.

وزیر خارجه کلمبیا خاطرنشان کرد که کلمبیا با جدیت و فداکاری با معضل قاچاق مواد مخدر مقابله کرده و رویکردی جامع در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی اتخاذ کرده است.

او گفت: ما کشوری هستیم که به مسئولیت‌های خود عمل کرده‌ایم، با جامعه جهانی همکاری داشته‌ایم و هزینه‌های انسانی و مالی این مبارزه را پرداخته‌ایم. هیچ‌یک از این موارد نمی‌تواند بهانه‌ای برای تهدید، مداخله یا اقداماتی باشد که ناقض حقوق بین‌الملل است.

گفتنی است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال دخالت نظامی در کلمبیا را مطرح کرده بود.

او مدعی شده بود که کلمبیا کوکائین تولید و به ایالات متحده صادر می‌کند و هشدار داد هر طرفی که مواد مخدر را وارد خاک آمریکا کند «در معرض حمله قرار خواهد گرفت».