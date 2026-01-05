  1. بین الملل
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

رئیس‌جمهوری کلمبیا در پاسخ به تهدید ترامپ: آماده‌ام اسلحه به دست بگیرم

رئیس‌جمهوری کلمبیا در پاسخ به تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: آماده‌ام برای دفاع از وطن اسلحه به دست بگیرم.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهوری کلمبیا در پاسخ به تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: یک مبارز را به جنگ تهدید نکنید. از زمان پایان جنگ‌های داخلی، قسم خورده بودم دوباره اسلحه دست نگیرم اما اکنون برخلاف میل شخصی، آماده ام برای دفاع از وطن اسلحه به دست بگیرم.

وی خطاب به نیروهای مسلح کلمبیا افزود: هر سربازی که پرچم آمریکا را به پرچم کلمبیا ترجیح می‌دهد باید ارتش را ترک کند.

وزارت امور خارجه کلمبیا نیز تهدیدهای رئیس‌جمهوری آمریکا را دخالت غیرقابل قبول خوانده و خواستار رعایت احترام متقابل بین دو کشور شده بود.

با وجود اینکه کلمبیا و ایالات متحده از متحدان نظامی و اقتصادی کلیدی در منطقه هستند، روابط دو کشور به‌ویژه از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، به دلیل موضوعاتی مانند تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی، دچار تنش شده است.

روز گذشته، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مداخله نظامی مشابه ونزوئلا برای کلمبیا در دستور کار است، گفت: به نظر من این ایده خوبی است.

    • بی نام IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      17 9
      پاسخ
      هیتلر جدیدی در جهان پیدا شده ولی این دنیا، دنیای ١٩٣٩ نیست.
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      12 5
      پاسخ
      مواظب باش شب نیاد بالاسرت.
    • همرزم هادی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      8 4
      پاسخ
      هیچ دفاعی از ترامپ ندارم.باید بپذیریم طبق اسناد وگزارشات حام بین المللی کشورهای مکزیک کلمبیا اکوادور ونزوئلا مرکز کارتل های بین المللی موادمخدر در قاره امریکا وجهان هستند تولید موادمخدر دراین کشورها بهیچ وجه تریاک نیست بسیارمتنوع وخطرناک است واین کشورها بوسیله همین کارتل ها بعنوان دولت سایه عمل میکنند
    • شهروند ایرانی IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      10 6
      پاسخ
      تمام کشور ها باید متحد بشن و آمریکا رو شکست بدن تا برنده بشن اولین قدم دلار هست اگه کشورها دلار رو کنار بزارن آمریکا نابود میشه دومین قدم نوکرهای دست نشانده مثل عربستان که به گاو شیر دوش تبدیل شده اند اگه حمایت نکنن مطمئن باشید پیروزی بزودی فرا میرسه
    • محمود IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 3
      پاسخ
      بالاخره این شیطان حرامزاده فرعون معاصر ترامپ نجس نبر به خاک مذلت خواهد افتاد دنیا هیچوقت حکومت جاویدی برای ظالمین و ستمکاران ماندگار نمانده است .
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چین و روسیه و کل کشورهای اروپایی با اون همه قدرت در مقابل وحشیگری آمریکا سکوت میکنن و فقط به فکر منافع کشور و ملت خودشون هستن
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بدبخت ساکت شو مگه ندیدی چه به روز مادورو اومد

