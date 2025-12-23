مسکو: ایران در اثنای مذاکره هدف قرار گرفت؛پاکستان:گفتگو جایگزینی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اکنون نشست خود در خصوص ایران را آغاز کرد.
روسیه: ایران در اثنای مذاکره هدف قرار گرفت
واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در این نشست نماینده اسلوونی و رئیس دورهای این نهاد را نکوهش کرد و گفت که اقدام وی در خصوص تشکیل نشستی که زمان قطعنامه مرتبط با آن (قطعنامه ۲۲۳۱) تمام شده و وجود ندارد، به نوعی تقلیل جایگان این شورا است.
نماینده روسیه در این نشست گفت: اقدامات نظامی نمیتواند برنامه هستهای ایران را پایان دهد. ۵ دور رایزنی (غیرمستقیم) میان ایران و آمریکا انجام شد؛ اما پیش از نشست ششم، ایران مورد حمله قرار گرفت. تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ یعنی در دهمین سالگرد تصویب برجام از درجه اعتبار ساقط شدهاند. همکاران ما تلاش میکنند تا نشست امروز را بهعنوان نشستی عادی درباره عدم اشاره، بررسی اجرای تحریمهای قطعنامه ۲۲۳۱ و گزارش دبیرکل سازمان ملل جلوه بدهند. ما با چنین رویکردی کاملاً مخالف هستیم.
واسیلی نبنزیا گفت: موضوع هستهای ایران در دستور کار شوریا امنیت قرار ندارد و مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شده است. هرگونه تلاش برای تحت شعاع قرار دادن فعالیتهای این شورا از سوی اروپا و آمریکا را نمیپذیرد و آن را سیاسی کاری میداند. ایران بارها آمادگی خود را برای رایزنیهای منصفانه اعلام کرده است. از همه میخواهیم تا از اتخاذ رویکرهای تنش آفرین دست بردارند.
آمریکا: هدف قطعنامههای شورای امنیت، پایبندی ایران به آژانس است!
از سوی دیگر، نماینده آمریکا در این نشست مدعی شد: قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل میکوشند تا برنامههای هستهای ایران را به (قوانین) آژانس بینالمللی انرژی پایبند کند!
پاکستان: تحریمها به مردم آسیب میزند
نماینده پاکستان در این نشست گفت: اسلام آباد معتقد است که باید از گفتگو برای حل و فصل مشکلات کنونی استفاده شود. موضع ما بدون تغییر است، باید از دیپلماسی و گفتگو در خصوص برنامه هستهای ایران استفاده شود. معتقدیم که تمهیدات تهدید آمیز روند کنونی را پیچیده میکند و تحریمها به مردم آسیب میزند. پاکستان به خودداری از تقابل و اتخاذ رویه دیپلماتیک توصیه میکند. باید روح برجام را دوباره زنده کرد و رویه آشتی جویانه را برای حل مسئله مورد استفاده قرار داد. نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در این مسیر بسیار مهم است. این نهاد باید وظیفه خود را به صورت عینی و بی طرفانه ای انجام دهد. هیچ جایگزینی برای دیپلماسی و گفتگو در این موضوع وجود ندارد.
چین: آمریکا بود که از برجام خارج شد
از سوی دیگر، نماینده چین در نشست جاری شورای امنیت در سخنانی گفت: آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریمهایی را علیه تهران به اجرا گذاشت. اروپا نیز به تعهداتش در قبال برجام متعهد نماند. (چندی پیش) اسرائیل به ایران حمله کرد..... پس از حمله به تاسیسات هستهای ایران اسنپ بک را فعال کرده و تحریم علیه ایران را تشدید کردند. این گونه رفتارها تاثیر آمیز بودن نهادهای بینالمللی و ثبات در خاورمیانه (غرب آسیا) را به خطر میاندازد. ما از همه طرفها میخواهیم که خویشتنداری کرده مسئولیت پذیر باشند و به میز مذاکره برگردند. پکن نکات زیر را در این خصوص مهم میداند:
اول؛ راه حل سیاسی تنها راهکار است. نباید هرگز از تقابل استفاده شود. باید به دیپلماسی و گفتگو بازگشت. آمریکا نیز باید از تنش آفرینی جلوگیری کند و به مذاکره با ایران روی آورد.
دوم؛ باید رویکردی منصفانه و عادلانه در قبال این موضوع اتخاذ شود. ایران بارها گفته است که ماهیت برنامه هستهایش صلحآمیز است. تجربه برجام ثابت کرد که برنامه هستهای ایران به درستی میتواند حل و فصل شده و تحت نظارت قرار گیرد. گفتگو و مذاکره باید به جایگاه اصلی خود برگردد و به آن اولویت داده شود.
سوم؛ طرفهای نگران باید از تنش آفرینی جلوگیری کرده و به گفتگو و دیپلماسی روی آورند.
چهارم؛ اخیراً کشورهای منطقه به گفتگو روی آوردهاند. ما معتقدیم که این روند صحیح است. شورای امنیت باید به تلاشهای دیپلماتیک اهمیت دهد و مذاکرات آغاز گردد.
به عنوان عضو دائم شورای امنیت و عضوی از برجام، پکن همیشه به ایفای نقش مثبت در برنامه هستهای ایران و روی آوردن به مذاکرات تاکید داشته است. راه حل سیاسی برای حل و فصل موضوع هستهای ایران باید اتخاذ شود.
انگلیس: همچنان به یک راهحل دیپلماتیک متعهدیم!
نماینده انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل بدون اشاره به خیانت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط موضوع هستهای ایران و نشست اطلاعاتی این نهاد برای اشغالگران صهیونیست ادعا کرد: ابتدا بر لزوم دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی ایران تمرکز خواهم کرد! سپس، بر تعهد مداوم ما به یک راهحل دیپلماتیک و سوم، بر لزوم رعایت کامل قطعنامههای شورای امنیت توسط همه کشورهای عضو. همانطور که امروز گزارش شده است، ایران بیش از ۶ ماه است که دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را محدود کرده است، از جمله در سایتهایی که بیشترین نگرانی در مورد گسترش سلاحهای هستهای را دارند! محدودیتهای ایران به این معنی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی قادر به تأیید محل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران نیست. از ایران میخواهیم که محدودیتهای خود را لغو کرده و مطابق با تعهدات قانونی خود تحت پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) همکاری کامل داشته باشد. لندن همچنان به یک راهحل دیپلماتیک برای رسیدگی به نگرانیهای بینالمللی در مورد برنامه هستهای ایران متعهد است.
