به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف در مصاحبه با تاس گفت: با وجود اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران تحت حمایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، در سال ۲۰۲۵ شاهد اقدام بی سابقه آمریکا و اسرائیل در حمله به این تأسیسات بودیم.

وی تأکید کرد: روسیه، قاطعانه حمله به تأسیسات اتمی ایران را محکوم کرد. این اقدامات به طور کامل، مغایر هنجارهای بین‌المللی و الزامات اخلاقی شناخته‌شده جهانی است.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: اینکه مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند در آینده نیز آماده استفاده از زور علیه تهران هستند، به شدت نگران‌کننده است.

لاوروف با بیان اینکه کشورهای اروپایی به دنبال تشدید تنش‌ها در غرب آسیا هستند، گفت: ثبات در این منطقه به نفع آنها نیست. بسیار تأسف‌بار است که برخی اعضای جامعه بین‌المللی، به‌ویژه اروپایی‌ها، صرفاً به آتش تنش‌ها دامن می‌زنند.

حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های نظامی و تأسیسات اتمی ایران، واکنش قاطع ایران را در اوخر بهار امسال در پی داشت. تهران اعلام کرده که هرگونه خطای محاسباتی دشمن می‌تواند به واکنشی کوبنده‌تر منجر شود.