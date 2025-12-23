  1. جامعه
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

سرپرست شرکت پیام‌رسا منصوب شد

شهردار تهران، مسعود کیخا را به‌عنوان سرپرست شرکت پیام‌رسا منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت طی حکمی مسعود کیخا را به‌عنوان سرپرست شرکت پیام‌رسا منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به شایستگی تجارب و تعهد جناب‌عالی به‌موجب این حکم به سمت سرپرست شرکت پیام رسا منصوب می‌شوید.

امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، ضمن هماهنگی با اعضای هیئت‌مدیره نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور حفظ منافع سرمایه اموال شرکت و رفع موانع همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به کار گیرید.

توفیقات روزافزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسئلت دارم.»

