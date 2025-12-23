به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت طی حکمی مسعود کیخا را بهعنوان سرپرست شرکت پیامرسا منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
«نظر به شایستگی تجارب و تعهد جنابعالی بهموجب این حکم به سمت سرپرست شرکت پیام رسا منصوب میشوید.
امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمترسانی، ضمن هماهنگی با اعضای هیئتمدیره نسبت به برنامهریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور حفظ منافع سرمایه اموال شرکت و رفع موانع همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشمانداز «تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام» به کار گیرید.
توفیقات روزافزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسئلت دارم.»
