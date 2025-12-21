تجمع میلیونی مردم عراق در سالروز شهادت سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هیئت حشد شعبی عراق از مردم عراق دعوت کرد برای بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس و حاج ابومهدی المهندس و یارانشان که در حمله تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند، حضور میلیونی داشته باشند.

این هیئت در بیانیه‌ای رسمی، عصر روز جمعه دوازدهم دی ماه مصادف با دوم ژانویه ۲۰۲۶ را زمان برگزاری این تجمع میلیونی تعیین کرد. این مراسم پس از نماز مغرب آغاز شده و تا زمان عروج شهدای مقاومت پس از نیمه‌شب ادامه می‌یابد.

حشد شعبی در پیام خود به ملت عراق تأکید کرد که حضور مردمی در این مراسم، اعلام شفاف موضع و تجدید عهد با این شهدا و پیامی رسا است مبنی بر اینکه مسیر شهدا باقی است.

اداره کل اطلاع‌رسانی حشد شعبی آماده‌سازی محل جنایت تروریستی آمریکایی‌ها برای استقبال از شرکت کنندگان در این مراسم را بر عهده دارد.