به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گوساروف، رئیس اداره آتلانتیک شمالی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه «ایزوستیا» گفت: ازسرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و آمریکا، مدت‌هاست به تعویق افتاده است. این گام می‌تواند به‌طور آشکار نشان‌دهنده بهبود روابط میان دو کشور و احیای اعتماد متقابل بین دولت‌ها باشد.

وی افزود: امیدواریم طرف آمریکایی اراده سیاسی لازم برای لغو محاصره هوایی بی نتیجه علیه روسیه را نشان دهد.

این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: عادی‌سازی تردد هوایی با روسیه، پیش از هر چیز به نفع بخش هوانوردی آمریکا خواهد بود.

به گفته گوساروف، یکی از نتایج این سیاست‌ها، ناتوانی شرکت‌های هواپیمایی آمریکا در استفاده از حریم هوایی روسیه بود که در نهایت به تضعیف جایگاه شرکت‌های آمریکایی در رقابت با دیگر کشورها انجامید.

وی افزود: ما خواستار آغاز هرچه سریع‌تر گفت‌وگویی غیرسیاسی و بدون پیش‌شرط میان نهادهای مسئول در دو کشور برای رفع موانع فنی ازسرگیری پروازها هستیم.