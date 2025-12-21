  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

کشتی باری روسی در سوئد توقیف شد

سخنگوی اداره گمرک سوئد از توقیف و بازرسی یک کشتی باری روسی در آب های این کشور به بهانه قرار داشتن آن در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، اداره گمرک سوئد امروز یکشنبه اعلام کرد که مقامات این کشور یک کشتی باری روسی را که پس از بروز مشکلاتی مرتبط با موتور در آب‌های سوئد لنگر انداخته بود، توقیف کرده و در حال بازرسی محموله آن هستند.

مارتین هوگلوند، سخنگوی اداره گمرک سوئد در این خصوص گفت که مالکان کشتی «آدلر» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند.

سخنگوی اداره گمرک سوئد گفت: کمی پس از ساعت ۱:۰۰ دیشب، ما با پشتیبانی گارد ساحلی سوئد و سرویس پلیس برای بازرسی گمرکی وارد کشتی شدیم. بازرسی هنوز ادامه دارد.

هوگلوند از بیان اینکه سرویس گمرک چه چیزی در کشتی پیدا کرده است، خودداری کرد.

طبق اعلام سرویس ردیابی کشتی Marine ⁠Traffic، کشتی آدلر یک کشتی کانتینربر با طول ۱۲۶ متر است. این کشتی در نزدیکی هوگاناس در جنوب غربی سوئد لنگر انداخت.

کد خبر 6697473

