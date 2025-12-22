به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یوری اوشاکوف دستیار ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو از مفاد طرح صلح اتحادیه اروپا برای اوکراین مطلع است، اما بررسی اجمالی آن نشان می‌دهد که این طرح غیرسازنده و نامناسب است.

وی گفت: امروز صبح از یک طرح اروپایی مطلع شدیم که در بررسی اولیه، کاملاً غیرسازنده و نامناسب به نظر رسید.

آمریکا و اوکراین، روز یکشنبه در میامی، درباره طرح صلح ۲۸ بندی واشنگتن مذاکره کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، این نشست را «مؤثرترین» مذاکره از آغاز بحران توصیف کرد.

رسانه‌های غربی گزارش داده اند که پیش‌نویس اولیه طرح آمریکا شامل کناره‌گیری اوکراین از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر کریمه و دونباس، عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از جمهوری خلق دونتسک، به رسمیت شناختن زبان روسی در اوکراین، محدودیت نیروهای مسلح این کشور و لغو تحریم‌های ضدروسی است.

رهبران اتحادیه اروپا با طرح صلح آمریکا مخالفت کردند و در پاسخ، آلمان، فرانسه و انگلیس، پیش‌نویس خود را ارائه کردند که امکان پیوستن اوکراین به ناتو و استقرار نیروهای ناتو در خاک این کشور و ایجاد ارتشی ۸۰۰ هزار نفری در زمان صلح را مجاز می‌داند.