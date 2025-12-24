وزارت دارایی اسرائیل هشدار داد؛ هزینه جنگ با ایران خیلی سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که وزارت امور دارایی رژیم صهیونیستی از وقوع هرگونه درگیری نظامی این رژیم با ایران وحشت دارد چرا که این درگیری ده‌ها میلیارد شکل هزینه برای تل‌آویو به دنبال خواهد داشت.

در این گزارش آمده است، هزینه‌های درگیری مذکور باعث می‌شود بودجه بخش‌های آموزش و بهداشت در اراضی اشغالی تحت‌الشعاع قرار بگیرند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، درگیری نظامی با ایران باعث می‌شود برای سومین سال پیاپی در سایه ۲ سال جنگ غزه که طولانی‌ترین جنگ در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود بودجه بخش‌های آموزش، بهداشت، رفاه و زیر ساخت‌ها به صورت دردناکی کاهش پیدا کند و ضربه بزرگ دیگری به رشد اقتصادی در اراضی اشغالی وارد آید.

مسئولان برجسته وزارت امور دارایی رژیم صهیونیستی هشدار دادند که درگیری جدید با ایران باعث برجای ماندن خسارت‌های جدید به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این رژیم می‌شود.

آنها بیان کردند که پوشش دادن این هزینه‌ها باید از طریق افزایش کسری بودجه، کاهش شدید بودجه‌های دیگر وزارت خانه‌ها و یا افزایش مالیات‌ها صورت بگیرد. این در حالی است که انتخابات نزدیک است و درگیری قبلی با ایران باعث کاهش بودجه‌های دیگر وزارت خانه‌ها شده بود.