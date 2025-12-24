به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از گزارش منتشر شده از سوی یکی از مسئولان این رژیم هشدار دادند که اوضاع امنیتی در قدس اشغالی نگران کننده بوده و زنگ خطر در خصوص احتمال وقوع یک عملیات ضد اسرائیلی در این منطقه به صدا درآمده است.

در این گزارش تاکید شده که رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصی درس نگرفته و آمادگی لازم را برای مقابله با تحولات امنیتی در قدس اشغالی ندارد.

در این گزارش ادعا شده که فلسطینی‌ها می‌توانند با استفاده از مسیرهای اطراف قدس اشغالی بدون بازرسی یا نظارت وارد اراضی اشغالی شوند. استفاده از تجهیزات مدرن باعث نمی‌شود عناصر امنیتی به کار گرفته نشوند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از زمان وقوع عملیات طوفان الاقصی در نوار غزه و به بهانه‌های مختلف به صورت روزانه حملاتی را علیه مناطق مختلف کرانه باختری انجام داده و صدها فلسطینی بی گناه را به اسارت گرفته است.

همچنین یکی از آثار وقوع این عملیات، گسترش احساس ناامنی در اراضی اشغالی و در میان صهیونیست‌های ساکن این منطقه بوده است.