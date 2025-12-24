ربوده شدن افسر لبنانی به دست سرویس موساد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع لبنانی گزارش داد که تحقیقات صورت گرفته طی روزهای گذشته نشان می‌دهد احمد شکر افسر بازنشسته این کشور به دست مزدوران سرویس جاسوسی موساد ربوده شده است.

در این گزارش آمده است که بررسی دوربین‌ها نشان می‌دهد عملیات ربایش در روستای نبی شیت و محل اسکان احمد شکر در البقاع صورت گرفته است.

همچنین تحقیقات انجام شده بیانگر آن است ۲ تبعه سوئدی وابسته به موساد که ۲ روز قبل از وقوع این عملیات وارد لبنان شده بودند در این جریان دست دارند. یکی از آنها همان روز ربایش، لبنان را ترک کرد و احتمالاً شخص دوم به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است.

در این گزارش ادعا شده که احمد شکر برادر حسن شکر یکی از نیروهای حزب الله است که به دست عناصر رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۸ در البقاع به شهادت رسید. حسن شکر عضو یگانی بود که در روند به اسارت گرفتن ران آراد اسرائیلی در سال ۱۹۸۶ مشارکت داشت. آراد بعد از این عملیات به یک مخفیگاه در روستای نبی شیت و بعد به یک نقطه نامعلوم منتقل شد؛ سرنوشت وی همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.