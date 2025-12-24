رسایی: دولت قانون شفافیت را اجرا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه ۳ دی) طی تذکری شفاهی به موضوع اجرای قانون شفافیت اشاره کرد و گفت: پیشتر در خصوص این قانون تذکری مطرح کرده بودم که در پاسخ، قوه قضائیه اعلام کرد توضیحات لازم را ارائه داده و بنده از آن مطلع نبودهام؛ در حالی که بنده اعلام کردم گزارش مربوطه را مطابق قانون از کمیسیون ذیربط دریافت کردهام.
وی افزود: روز گذشته نیز این موضوع را از کمیسیون شوراها پیگیری کردم که کمیسیون اعلام کرد پاسخ قوه قضائیه چند روز پیش از تذکر بنده ارسال شده است. علاوه بر این، کمیسیون آن گزارش را نپذیرفته و رد کرده، چراکه گزارش ارائهشده صرفاً به جنبههای شکلی پرداخته و اقدامات مؤثری در زمینه اجرای قانون شفافیت از سوی قوه قضائیه انجام نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از برخی اقدامات انجامشده اظهار کرد: در همینجا لازم میدانم تشکر کنم که به هر حال اقداماتی در قوه قضائیه در حوزه شفافیت آغاز شده است. همچنین از دولت نیز درخواست دارم که در این مسیر گامهای لازم را بردارد.
رسایی با اشاره به تذکر پیشین خود گفت: در نوبت قبل نیز که تذکر دادم، از آقای محسنیاژهای درخواست پاسخگویی کردم که وی هیئتی را مأمور بررسی کرد و اقدامات خوبی صورت گرفت. در مواردی که قانون نقض شده بود، پیگیری و اقدام انجام شد و از این جهت از قوه قضائیه قدردانی میکنم.
لازم به ذکر است که اخیراً رسایی در تذکری نسبت به عملکرد قوه قضائیه و دولت در اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه انتقاد کرده بود.
