به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار با تاکید بر ضرورت آموزش دقیق اعضای هیات‌های نظارت در سراسر کشور گفت: نظر به تمام الکترونیکی بودن انتخابات ۱۱ اردیبهشت، باید تدابیر لازم برای آموزش همه دست‌اندر کاران اجرایی و نظارتی انتخابات در نظر گرفته شود، زیرا کارآمدی سامانه جامع انتخابات شوراها در گرو آموزش کاربران آن و آموزش شیوه استفاده صحیح از سامانه است.

محمدصالح جوکار با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته جهت تایید اسامی معتمدین تصریح کرد: این مهلت معطوف به زمان بارگذاری اسامی معتمدین است، و از آنجا که در معدودی از شهرستان‌ها هنوز اسامی معتمدین بارگذاری نشده است، باید ضمن تسریع در این فرایند، مهلت ۴۸ ساعته را برای هیات‌های نظارت جهت تایید اسامی معتمدین در شهرستان‌های مذکور در نظر گرفت.



جوکار تاکید کرد: برای تسریع در فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها استعلام‌های اخذ شده از مراجع پنج‌گانه در هیات‌های اجرایی باید همزمان در اختیار هیات‌های نظارت قرار گیرد تا فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

در این نشست، محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات کشور هم از معرفی معتمدان هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: جمال عرف، شهره پیرانی، سید ضیاء هاشمی، سید کامل تقوی نژاد، مصطفی رستمی و بیژن رنجبر به عنوان ۶ نفر عضو حقیقی هیات مرکزی اجرایی انتخاب شدند. و انوشیروان محسنی بندپی، محمد صدوقی و حسین کمالی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی مرکزی معرفی شدند.

آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور در این نشست با تشریح آخرین اقدامات زیرساختی انتخابات الکترونیک در کشور گفت: همه تمهیدات برای برگزاری یک انتخابات کاملاً الکترونیک در نظر گرفته شده و بخشی از تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز وارد کشور شده است.

امیر شجاعان با اشاره به رونمایی از سامانه جامع انتخابات در روزهای آغازین هفته آینده ادامه داد: مطابق هماهنگی‌ها، نمایندگان هیات مرکزی نظارت هم با حضور در این مراسم بر نظارت بر فرایند قانونی فک پلمپ و آغاز به کار سامانه جامع انتخابات نظارت خواهند کرد.

شجاعان به زمانبندی برنامه‌های آموزشی فرمانداران و بخشداران جهت کاربری سامانه جامع انتخابات اشاره کرد و افزود: کلاس‌های آموزشی متعددی در فرمانداری‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد، و شیوه استفاده از سامانه جامع انتخابات در این کلاس‌ها به اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات آموزش داده خواهد شد.

در این جلسه موضوع خویشاوندی نامزدها با فرمانداران و سایر مسئولان اجرایی شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به تبصره ۶ ماده ۳۸ قانون انتخابات گفت: مطابق این تبصره، چنانچه اعضای حقوقی هیات‌های اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت احوال با هر کدام از نامزدها رابطه خویشاوندی داشته باشند مقام منصوب کننده باید جایگزین آنها را در هیات اجرایی معرفی کند.

نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات وزارت کشور با رئیس و اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی روز سه‌شنبه ۲ دی در محل دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برگزار شد.

هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.