وزیر دفاع جمهوری چک از صحبت درباره اوکراین منع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشت: آندری بابیش که از اوایل دسامبر بار دیگر رهبری دولت جمهوری چک را در دست گرفته است، تلاش کرده از طرفداری از کی‌یف فاصله بگیرد، بدون آنکه به طرفداری از روسیه متهم شود.

این رسانه فرانسوی، مواضع نخست وزیر جدید جمهوری چک در قبال جنگ اوکراین را دوپهلو ارزیابی کرد و نوشت: بابیش زمانی توجه‌ها را به خود جلب کرد که اعلام کرد کشورش از مشارکت در تضمین بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین خودداری خواهد کرد.

لوموند نوشت: برای نخستین بار از آغاز جنگ در اوکراین، جمهوری چک در کنار مجارستان و اسلواکی قرار گرفت.

این رسانه فرانسوی به تنش در پارلمان جمهوری چک به خاطر اظهارات یارومیر زونا وزیر دفاع اشاره کرد و افزود: تلاش دولت جدید جمهوری چک برای اتخاذ یک سیاست متوازن در قبال روسیه و اتحادیه اروپا دردسرهای خودش را دارد.

لوموند افزود: وزیر دفاع جدید جمهوری چک در نخستین نشست خبری خود در ۱۹ دسامبر، اعلام کرد حمایت از اوکراین ادامه خواهد داشت و حتی پیشنهاد داد ابتکار ارسال مهمات تمدید شود که این موضوع باعث تنش میان اعضای حزب راست‌گرای «آزادی و دموکراسی مستقیم» از احزاب وابسته به ائتلاف حاکم شد.

این رسانه غربی افزود: سرانجام در ۲۲ دسامبر، تومیو اوکامورا رهبر حزب آزادی و دموکراسی مستقیم و رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک اعلام کرد که از این پس، وزیر دفاع درباره اوکراین اظهار نظر نخواهد کرد و این موضوع به‌طور کامل در اختیار نخست وزیر خواهد بود.

مارتین کوپکا، معاون حزب پتر فیالا، بلافاصله این اقدام را به تمسخر گرفت و گفت: حزب آزادی و دموکراسی مستقیم، دهان وزیر دفاع خودش را بسته تا مانع از آن شود که بگوید روسیه متجاوز است.

بابیش، هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده ابتکار ارسال مهمات به اوکراین را تا اوایل سال ۲۰۲۶ به تعویق انداخته است.

اسلواکی و مجارستان از جمله کشورهای اروپایی هستند که مواضع روشنی در حمایت از روابط خوب با روسیه دارند. به نظر می‌رسد با بهبود روابط واشنگتن و مسکو، تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی، ایجاد روابط متوازن با کرملین را در پیش بگیرند.