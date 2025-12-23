اوربان: خطر جنگ با روسیه بر اروپا سایه افکنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان اعلام کرد که کریسمس در اروپا بدون جنگ خواهد بود، اما تهدید جنگ همچنان بر فراز این قاره سایه افکنده است.
وی گفت: این کریسمس، جنگی در کار نخواهد بود، اما خطر جنگ همچنان وجود دارد. رایزنی برای جنگ با روسیه، پشت درهای بسته همچنان ادامه دارد.
نخست وزیر مجارستان، تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا برای کمک به اوکراین را یکی از نشانههای آماده شدن اروپا برای جنگ با روسیه ارزیابی کرد.
اوربان گفت: اعطای وام به اوکراین موجب تشدید بحران شده و خطر رویارویی مستقیم با روسیه را افزایش میدهد. افکار عمومی مجارستان حتی نمیتواند تصور کند که تا چه اندازه به جنگ نزدیک شدهایم.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی نشاندهنده اختلافات جدی در درون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است، افزود: آمریکا طرفدار حلوفصل مسالمتآمیز بحران اوکراین است، اما متحدان اروپایی آن خواهان ادامه درگیریها هستند.
به گفته نخستوزیر مجارستان، اکثریت قاطع مردم اروپا خواهان وقوع جنگ نیستند، اما گروههای ذینفعی که از قراردادهای نظامی سود میبرند، سیاستمداران را به ادامه جنگ در اوکراین ترغیب میکنند.
نظر شما