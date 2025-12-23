عضو پارلمان اروپا: پول کافی برای تأمین مالی اوکراین را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیری ماریانی عضو فرانسوی پارلمان اروپا در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: اروپا منابع مالی لازم برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه را ندارد و در نتیجه، مجبور به مصالحه است.
وی افزود: اوکراین در عمل ورشکسته است و اروپاییها پولی برای ادامه این جنگ ندارند. اتحادیه اروپا بهتازگی تصمیم گرفته وامی ۹۰ میلیارد یورویی به کییف اعطا کند که هرگز بازپرداخت نخواهد شد. این اقدام برای اروپا ویرانگر است.
این قانونگذار فرانسوی با اشاره به روند حلوفصل بحران اوکراین گفت: امروز در موضوع حلوفصل بحران اوکراین، نقش اروپا بسیار محدود است. اروپا در حال حاضر بازیگر فعالی نیست و منتظر تصمیمهای واشنگتن و نتایج گفتوگوهایی است که ایالات متحده در حال انجام آن است.
وی گفت: روسیه و آمریکا، بازیگران اصلی مذاکرات صلح اوکراین هستند اما در نهایت این اروپا خواهد بود که هزینهها را پرداخت میکند.
