به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشورهای متخاصم مجبور شدند اعتراف کنند که تحمیل شکست راهبردی به روسیه امکانپذیر نیست و به همین خاطر، خواستار برقراری آتش بس فوری در اوکراین شدند.

وزارت امور خارجه روسیه، توافقات حاصل شده در اجلاس سران مسکو و واشنگتن در آلاسکا را پایه حل بحران اوکراین، جلوگیری از گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به سمت مرزهای روسیه و تأمین حقوق روس‌زبانان در اوکراین اعلام کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: روابط روسیه و ژاپن در وضعیت مناسبی قرار ندارد و توکیو برای بازگرداندن روابط به سطح سابق باید موضع خصمانه خود را کنار بگذارد.

وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد که در سال ۲۰۲۵، روسیه سهم قابل توجهی در تقویت پایه‌های یک نظم جهانی عادلانه و چندقطبی داشته است.