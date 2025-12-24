۳۳ استاندارد شغلی ویژه افراد دارای معلولیت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه مشترک تدوین استانداردهای شایستگی شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب برنامههای توانبخشی حرفهای و اجرای بند ۵ نظام نامه آموزشی ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق معلولین، بین دفتر توانبخشی آموزشی، حرفهای و توان پزشکی سازمان بهزیستی و دفتر پژوهش و تدوین برنامههای درسی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با هدف توسعه آموزشهای استاندارد برای معلولین سخت اشتغال مبتنی بر رویکرد توانبخشی حرفهای تشکل شد.
بررسی ملاحظات تخصصی مرتبط با استانداردهای آموزشی ویژه گروههای دارای معلولیت با توجه به نوع معلولیت، ویژگیها، توانمندیها و قابلیتهای هر یک از گروهها، برنامهریزی و هماهنگی دو سازمان و وحدت رویه کارگروههای استانی در تدوین و نیز نظارت بر فرایند و پیگیری تدوین استانداردهای شایستگی و استانداردهای ارزشیابی شغلی از اهم موضوعات مورد بحث بوده است.
شایان ذکر است که تعداد ۳۳ عنوان استاندارد در فاز اول به صورت مشترک تدوین و تصویب شده و کد استاندارد دریافت کردهاند، هم اکنون در سایت سازمان فنی و حرفهای وجود داشته و قابل اجرا در سراسر کشور است. همچنین انتظار میرود تا پایان سال جاری تعداد عناوین استاندارد شایستگی شغلی به بالغ بر ۱۰۰ عنوان افزایش یابد.
