  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

۳۳ استاندارد شغلی ویژه افراد دارای معلولیت تصویب شد

۳۳ استاندارد شغلی ویژه افراد دارای معلولیت تصویب شد

در قالب همکاری مشترک سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۳۳ عنوان استاندارد شایستگی شغلی ویژه افراد دارای معلولیت تدوین، تصویب و برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه مشترک تدوین استانداردهای شایستگی شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب برنامه‌های توانبخشی حرفه‌ای و اجرای بند ۵ نظام نامه آموزشی ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق معلولین، بین دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توان پزشکی سازمان بهزیستی و دفتر پژوهش و تدوین برنامه‌های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با هدف توسعه آموزش‌های استاندارد برای معلولین سخت اشتغال مبتنی بر رویکرد توانبخشی حرفه‌ای تشکل شد.

بررسی ملاحظات تخصصی مرتبط با استانداردهای آموزشی ویژه گروه‌های دارای معلولیت با توجه به نوع معلولیت، ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های هر یک از گروه‌ها، برنامه‌ریزی و هماهنگی دو سازمان و وحدت رویه کارگروه‌های استانی در تدوین و نیز نظارت بر فرایند و پیگیری تدوین استانداردهای شایستگی و استانداردهای ارزشیابی شغلی از اهم موضوعات مورد بحث بوده است.

شایان ذکر است که تعداد ۳۳ عنوان استاندارد در فاز اول به صورت مشترک تدوین و تصویب شده و کد استاندارد دریافت کرده‌اند، هم اکنون در سایت سازمان فنی و حرفه‌ای وجود داشته و قابل اجرا در سراسر کشور است. همچنین انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تعداد عناوین استاندارد شایستگی شغلی به بالغ بر ۱۰۰ عنوان افزایش یابد.

کد خبر 6700549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها