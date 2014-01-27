به گزارش خبرنگار مهر، پوراندخت نيرومند از برگزاري جلسه كارگروه مشترک كميسيون چشم انداز و امور نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد.

مديركل دفتر امور مهارت هاي پيشرفته سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهارداشت: اين جلسه با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بين كميسيون چشم انداز و امور نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان آموزش فني و حرفه اي به منظور همكاري مشترک و استفاده از پتانسيل­ ها و ظرفيت­ هاي دو طرف در راستاي فراهم سازي بسترهاي لازم براي تحقق اهداف سند چشم انداز كشور برگزار شد.

نیرومند محورهاي اين جلسه را همكاري و مشاركت به منظور فرهنگ سازي و تبيين سند چشم انداز 1404، تشكيل كارگروه جهت تدوين سند مهارت آموزي كشور و تطبيق 10 استاندارد آموزش شغل و شايستگي سازمان با سند چشم انداز افق 1404 كشور به عنوان پايلوت عنوان كرد.

وی در ادامه در خصوص كليه فعاليت هاي انجام شده در حوزه تدوين سند و تطبيق استانداردها گزارشي جامع براي اعضاء كارگروه ارائه كرد. همچنین در ادامه نشست مداحي، رئيس كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص كليات اهداف جلسات سخنراني كرد و سپس خسروشاهي، رئیس كارگروه تدوين سند مهارت آموزي كشور فعاليت هاي انجام شده در خصوص تدوين سند مهارت آموزي را گزارش كرد.

كاراوند رئيس كارگروه تطبيق استانداردهاي سازمان با سند چشم انداز كشور نيز که در اين جلسه حضور داشت، 10 عنوان استانداردهاي منتخب در گروه هاي صنعت، كشاورزي، فرهنگ و هنر، خدمات و فناوري هاي راهبردي را جهت تطبيق با سند چشم انداز كشور بررسي و گزارشي در خصوص روند فعاليت ارائه كرد.

در پايان اين جلسه مقرر شد زمينه هاي تربيت و آموزش مربيان نمونه و نخبه سازمان در دوره چشم انداز و آينده پژوهي فراهم شود، دوره آموزش تكميلي "چشم انداز و آينده پژوهي" براي مديران كل، مديران و معاونين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ارائه و در خصوص منطبق سازي استانداردهاي آموزش شغلي سازمان در گروه هاي فناوري هاي راهبردي، صنعت، كشاورزي، فرهنگ و هنر و خدمات با سند چشم انداز كشور پيگيري شود.