به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به اهمیت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی تهران گفت: بافتهای فرسوده و بناهای تاریخی نه تنها بخشی از گذشته این شهر هستند، بلکه سرمایهای ارزشمند برای آینده محسوب میشوند و توجه به این بافتها و صیانت از آنها وظیفهای مشترک میان مدیریت شهری، دستگاههای مسئول و مردم است. اگرچه بسیاری از این بناها در گذر زمان دچار فرسودگی شدهاند، اما ارزش تاریخی و فرهنگی آنها ایجاب میکند که با نگاه مسئولانه و برنامهریزی دقیق، از تخریب و نابودی آنها جلوگیری شود.
وی افزود: به محض اطلاع از اقدام به تخریب خانه تاریخی امینلشکر، عوامل شهرداری منطقه ۱۲ با هماهنگی ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران به محل اعزام شدند که حضور بهموقع نیروهای شهرداری و میراث فرهنگی موجب توقف عملیات تخریب شد.
آئینی خاطرنشان کرد: این بنا در برنامه مرمت شهرداری از طریق شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی قرار داشت و قرار بود بهزودی عملیات مرمت آن آغاز شود. توقف تخریب و آغاز روند قانونی، فرصتی خواهد بود تا این بنا با مرمت اصولی دوباره به حیات فرهنگی و تاریخی خود بازگردد.
شهردار منطقه ۱۲ در ادامه با اشاره به اینکه ابعاد این موضوع در دست بررسی است و از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد؛ گفت: شهرداری منطقه ۱۲ با همکاری دستگاههای ذیربط تمامی اقدامات قانونی لازم را برای بازگرداندن بنا به وضع سابق و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی انجام خواهد داد زیرا معتقدیم که برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.
وی تأکید کرد: نتایج بررسیها و اقدامات انجامشده از طریق جراید رسمی کشور به اطلاع عموم مردم و دوستداران تاریخ خواهد رسید.
خانه امینلشکر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار در محله عودلاجان تهران است. این خانه در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ با شماره ۳۴۰۰۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. بنا متعلق به میرزا قهرمان قمشهای اصفهانی، معروف به «امینلشکر»، از رجال برجسته دوره قاجار بود. او از شخصیتهای تأثیرگذار در عرصه نظامی و اجتماعی آن دوران به شمار میرفت.
