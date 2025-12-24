به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به اجرای طرح «پلاک به پلاک» اظهارداشت: امروز شصتمین مغازه متروکه در خیابان فردوسی که ۴۰ سال بسته بود با همکاری قوه قضائیه و دادستانی بازگشایی شد و این اقدام ارزشمندی در منطقه ۱۲ جهت ارائه خدمات به شهروندان است.

وی افزود: در خیابان فردوسی ۸۰ عمارت و مغازه تعطیل و متروکه شده بود که تلاش صورت گرفت تا احیای این مکان‌ها صورت گیرد.

شهرداری منطقه ۱۲ تهران با بیان اینکه در خیابان فردوسی باز آفرینی مغازه‌های و شهر در حال انجام است، درباره عمارت امیر لشکر گفت: بافت‌های فرسوده و بناهای تاریخی نه تنها بخشی از گذشته این شهر هستند، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده محسوب می‌شوند و توجه به این بافت‌ها و صیانت از آن‌ها وظیفه‌ای مشترک میان مدیریت شهری، دستگاه‌های مسئول و مردم است.

وی افزود: به محض اطلاع از اقدام به تخریب خانه تاریخی امین‌لشکر، عوامل شهرداری منطقه ۱۲ با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران به محل اعزام شدند که حضور به‌موقع نیروهای شهرداری و میراث فرهنگی موجب توقف عملیات تخریب شد.

آئینی خاطرنشان کرد: این بنا در برنامه مرمت شهرداری از طریق شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی قرار داشت و قرار بود به‌زودی عملیات مرمت آن آغاز شود. توقف تخریب و آغاز روند قانونی، فرصتی خواهد بود تا این بنا با مرمت اصولی دوباره به حیات فرهنگی و تاریخی خود بازگردد.