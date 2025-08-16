پیشرفت ۸۰ درصدی مرمت «خانه نواب» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ شهرداری تهران با اشاره به انجام پروژههای مرمتی در این منطقه اظهار کرد: بناهای تاریخی در برخی موارد مستقیماً توسط شهرداری و شرکت توسعه فضای فرهنگی مرمت میشوند و در موارد دیگر با تسهیلگری برای بخش خصوصی این کار انجام میشود. نمونه آن «خانه قصه» است که با مشارکت بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است. مرمت «خانه اردیبهشت» نیز انجامشده است. علاوه بر این شهرداری تهران در حال ورود مستقیم به مرمت خانه نواب، سرای کاظمی و بناهای دیگری همچون خانه امین لشکر، خانه علاءالدوله و خانههای دیگر است.
آئینی با اشاره به تشویق بخش خصوصی برای انجام مرمت بخشی از خانهها افزود: در این خصوص جلسات ماهانه با احیاگران بافت تاریخی برگزار میشود.
شهردار منطقه ۱۲ ادامه داد: در خیابان فردوسی بیش از ۶۰ مغازه متروکه و تعطیل مجدد احیا شدهاند. خانه گیلاننو مرمت و بهرهبرداری شده و خانه صادق و دیگر بناهای این محور نیز در حال بازآفرینی هستند.
وی در پایان افزود: «خانه قصه» آماده بهرهبرداری شده و مراسم رسمی افتتاح آن برگزار خواهد شد. مرمت خانه اردیبهشت در حال انجام است، خانه نواب بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارد و باقی کار نیز در دست اقدام است. همچنین حسینیه صادق اخوی که بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد و محل برگزاری آئینهای سوگواری امام حسین (ع) است، امسال توسط شهرداری مرمت شد و در مراسم محرم مورد استفاده قرار گرفت. از این دست فعالیتها در منطقه بسیار انجام شده و همچنان ادامه دارد.
