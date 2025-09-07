ایجاد بستر شفاف حقوقی؛ محرک توسعه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی منطقه مرکزی تهران از گیلان نو و موزه صنعتی تا میدان توپخانه، مدرسه دارالفنون و موزه ملی تأکید کرد: هزاران اثر تاریخی در تنها یک منطقه تهران وجود دارد، اما چرا نتوانسته‌ایم حتی خود تهرانی‌ها را به دیدن آنها جذب کنیم.

وی اصلی‌ترین مشکل گردشگری را نبود سازوکارهای شفاف و روان حقوقی برای مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی دانست و افزود: بیش از ۹۰ درصد این بناها مالکیت خصوصی دارند که بستر شفافی از نظر حقوق شهری فراهم نشده تا مردم بتوانند در احیای این میراث مشارکت کنند.

شهردار منطقه ۱۲ اظهار داشت: بدون حضور فعال بخش خصوصی و مردم و بدون بازتعریف جایگاه حقوقی شهرداری، نجات این بناهای تاریخی و تبدیل آنها به جاذبه‌های گردشگری زنده ممکن نیست.

آئینی اظهار کرد: طولانی بودن فرآیند پاسخ‌دهی به استعلام‌های شهرداری از میراث فرهنگی، محدود بودن پیمانکاران مورد تأیید میراث فرهنگی که باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و مالکان برای ورود به پروژه‌های مرمتی می‌شود و پیچیدگی‌های قانونی و اداری که موجب شده بسیاری از مالکان به جای احیا، مسیرهای دیگری را در پیش گیرند که باعث در تخریب بناها می‌شود.

شهردار منطقه ۱۲ تهران اظهار کرد: قانون مرمت و احیای بافت‌های تاریخی کشور (مصوب ۱۳۹۸) در خصوص ارائه مشوق‌هایی برای سکونت‌پذیر شدن بناهای تاریخی، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری (مرداد ۱۴۰۲): با هدف تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی با ارائه ۱۷ مشوق قانونی، ماده ۱۲ قانون حمایت از احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده (مصوب ۱۳۸۹) امکان ثبت هزینه‌های گردشگری در بافت‌های فرسوده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و بند «پ» ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص اعطای معافیت‌ها و امتیازات قانونی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مناطق تاریخی که به عنوان مناطق محروم تلقی می‌شوند از جمله قوانین حمایت کننده در خصوص احیا املاک تاریخی است.

این همایش با حضور و سخنرانی سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث، بیژن عباسی معاون قانون اساسی ریاست جمهوری، آئینی شهردار منطقه ۱۲، ابراهیمیان مدیرکل تخلفات شهرداری تهران، فیروز فر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، محتشم آرا ریاست مرکز حقوقی شهرداری تهران، فتحی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی و جمعی از اساتید، دانشجویان و فعالین گردشگری شهری روز شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۱۵ در تالار ایوان شمس برگزار شد.