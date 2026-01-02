فرایند صدور سند مالکیت خانه امین لشکر درحال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، سید احمد علوی با اشاره به وضعیت خانه امین لشکر در محله عودلاجان منطقه ۱۲ افزود: در گذشته سه دانگ از ملک خانه امین لشکر به فردی غیر از شهرداری منتقل شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته، این سهم مجدداً به نام شهرداری تهران بازگشت و اکنون مالکیت کامل این بنای تاریخی در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: فرآیند صدور سند مالکیت این ملک در حال انجام است که با انجام آن، مسیر اقدامات اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای مرمت و بازسازی این بنا را تسریع می‌کند.

علوی با اشاره به ماهیت تخصصی فرآیند مرمت ابنیه های تاریخی تصریح کرد: مرمت، کاری زمان‌بر و تخصصی است و نباید انتظار داشت در مدت کوتاهی به پایان برسد. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران به عنوان مجموعه تخصصی این حوزه در شهرداری تهران با توجه به سازوکارها و ضوابط فنی و قانونی، این فرآیند را با دقت و حساسیت دنبال می‌کند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه در حوزه اعتباری برای مرمت ابنیه های تاریخی تهران منابع خوبی در سال گذشته و امسال تخصیص داده شده است، ادامه داد: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال گذشته و سال جاری اعتبارات لازم برای مرمت بناهای تاریخی را به عنوان مجموعه‌ای حرفه‌ای و تخصصی در حوزه نگهداشت، مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی و میراثی دریافت کرده است. در سال آینده نیز، علاوه بر اعتبارات معین شده برای پروژه‌های مصوب شرکت، اعتباری مجزا و ویژه‌ای برای بناهایی مانند امین لشکر که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و شهرداری تهران مرمت آن را به شکل اضطراری در دستور کار قرار می‌دهد تخصیص داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با شناختی که از عملکرد شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران دارم، تاکنون مشاهده نشده که این شرکت پروژه مرمتی را آغاز کرده و آن را به‌صورت ناقص رها کند؛ هرچند ماهیت چنین پروژه‌هایی ایجاب می‌کند که اجرای آن‌ها با صرف زمان کافی و رعایت استانداردهای تخصصی همراه باشد.

علوی در ادامه به چالش‌های موجود در مسیر مرمت بناهای تاریخی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی در مرمت بناها، چه در املاک در اختیار شهرداری و اوقاف و چه در بخش خصوصی، پیچیدگی‌های مربوط به اخذ مجوز از میراث فرهنگی است. در برخی موارد، سخت‌گیری‌ها و موانع اداری، روند مرمت را با تأخیر مواجه می‌کند.

وی افزود: با تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان میراث فرهنگی، این روند تا حدی تسهیل شده است؛ به‌گونه‌ای که مجوز مرمت خانه فروغ و خانه آیت‌الله طالقانی صادر شده و امیدواریم مجوزهای مربوط به خانه امین لشکر نیز هرچه سریع‌تر صادر شود تا شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران بتواند مرمت اصلی این بنا را آغاز کند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه نگاه سخت‌گیرانه نسبت به مرمت در سال‌های گذشته موجب تخریب برخی بناهای ارزشمند شده است، اظهار داشت: اتفاق رخ‌داده برای خانه امین لشکر تلخ بود، اما شهرداری تهران و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تلاش کردند با طراحی طرح مرمتی مناسب، آسیب‌های واردشده را به حداقل برسانند. در حال حاضر مرمت مقدماتی آغاز شده، اما اجرای مرمت اصلی منوط به تصویب نهایی طرح از سوی میراث فرهنگی است.