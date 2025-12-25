مهاجرت، رویاهای بزرگ و فراق؛ صداقت کلید ارتباط با مخاطب است

حسین برفینژاد کارگردان نمایش «گرامر» که در بخش صحنهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: نمایش «گرامر» درباره مهاجرت است؛ چیزی که این روزها بازارش در کشور ما گرم شده و هرکس که رؤیای بزرگی را برای خود متصور است به آن فکر میکند. ۲ دانشجوی زبان انگلیسی در حال آماده شدن برای مهاجرت هستند و در طول نمایش به خواندن زبان و شرکت در کلاسهای آنلاین میپردازند. در این میان با چالشهایی مواجه میشوند و یکی از شخصیتها نظرش عوض میشود.
«گرامر» میتواند نتیجه تجربههای خود من از مهاجرت باشد
وی ادامه داد: خود من هم ۲ سال پیش در آستانه مهاجرت بودم و تقریباً به نقطه پایانی رفتن رسیده بودم، اما اتفاقاتی رخ داد که مجبور شدم آن را برای چند سال به تأخیر بیندازم. نمایش «گرامر» در واقع میتواند ماحصل تجربههای خودم از مسیر پر فراز و نشیب مهاجرت باشد. یکی از نقشهای این نمایش را فائزه یوسفی همسرم اجرا میکند که در این تجربه با من همراه بود. متین خیبلی دیگر بازیگر نمایش هم خیلی زود در فضای اثر قرار گرفت.
برفینژاد با اشاره به ویژگیهای اجرایی این نمایش بیان کرد: سعی کردیم تا نمایش را در سادگی برگزار کنیم و از طراحی نور خاص و کارهای عجیب پرهیز کردیم. خود واژه «مهاجرت» در دل خودش نوعی فراق و دلسردی دارد و اگر بخواهید دل تماشاگر را به دست بیاورید، باید صادق باشید و چندان عجیب و پیچیده صحبت نکنید، بلکه روی صحنه کسی مثل خود تماشاگر را نشان بدهید. برای همین اولین ویژگیای که سعی کردیم تا حفظش کنیم اجرای ساده بود تا به رغم هیچ کار نکردن، بتوانیم همه کار بکنیم.
پیش بردن درام به جای توضیح چندباره یک موضوع
کارگردان نمایش «گرامر» در رابطه با طراحی صحنه این نمایش اظهار کرد: گروه سه نفریمان در طراحی صحنه اثر به یک ایده ساده رسید که با دو رگال لباس ساخته میشود و شخصیتها هربار که قرار است تا شخصیتشان تغییر کند، لباسشان نیز عوض میشود. در طراحی نور نیز توانستیم اپیزودها و کلاس درس را تفکیک کنیم.
وی در پایان با اشاره به چالشهای نمایشنامههای ۲ پرسوناژ گفت: همیشه خودم در هنگام نوشتن سعی میکنم تا موقعیتم را به موقعیت دیگری انتقال بدهم و کاری کنم تا شرایط نمایش عوض شود. برای من مهم است تا یک موضوع را از جهتهای مختلف توضیح ندهم و به جای آن درام را پیش ببرم. حتی اگر در نمایش تنها یک بازیگر روی صحنه باشد اما بداند که چه میکند و لحظات دراماتیک و موقعیت شکل بگیرد، مخاطب خسته نمیشود. هنر پیش از هر چیز باید سرگرم کننده باشد و پس از آن خلاقیت و ایده اهمیت پیدا میکند. تلاش کردم تا در این نمایش چندین بار فضا و شرایط اجرا را وارد مرحله جدیدی کنم. من نمایشنامه را در حین تمرین نوشتم. ما از خود کلمه «مهاجرت» شروع کردیم و به یک نمایشنامه سی و پنج صفحهای رسیدیم.
در نمایش «گرامر» فائزه یوسفی و متین خیبلی به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: ما نرفتیم ولی تا الان ۵ بار تمرین رفتن کردیم!
هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی امسال در تهران برگزار میشود.
