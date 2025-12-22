آروین شاه‌حسینی کارگردان نمایش «کلوزآپ» که به بخش نمایش‌های صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» راه یافته است است در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با موضوع این نمایش توضیح داد: نمایش ما درباره جوانی به نام حسین است که می‌خواهد به عنوان بازیگر به سینما ورود کند. نام خود نمایش را و نام شخصیت اصلی نمایش را از فیلم «کلوزآپ» ساخته عباس کیارستمی وام گرفته‌ام و خود داستان نمایش ارتباطی با آن اثر ندارد. زمان این کار ۱۸۰ دقیقه است. تماماً مونولوگ است و هیچ دکور، نور و موسیقی‌ای در آن به کار نرفته است.

از عشقی سخن گفتم که هیچ چیز مانعش نیست

وی ادامه داد: در این نمایش به رانت‌ها، لابی‌ها و روابط پشت پرده حاکم بر سینما نمی‌پردازم چراکه بر کسی پوشیده نیست چه اتفاقاتی در این عرصه رخ می‌دهد. من این نمایش را به صورت شخصی جلو بردم. از طعنه پرهیز کردم و از روابط پنهان پشت پرده چیزی نگفتم اما از عشق بسیار سخن گفتم؛ عشقی که هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. با اینکه ما در وضعیتی قرار داریم که گاهی قدرت روابط پشت پرده از قدرت خدا نیز فراتر می‌رود اما نمی‌خواستم نگاهی تیره داشته باشم و سعی کردم تا بگویم که در هر شرایطی باید جنگید و ادامه داد.

این بازیگر و کارگردان جوان با اشاره به ویژگی‌های اجرای مونولوگ گفت: تمام کارهای من تا به امروز مونولوگ بوده است. حدود پنج صفحه می‌نوشتم و همان‌ها را تمرین می‌کردم تا دوباره نوشتن را آغاز کنم و تقریباً از شهریور ۱۴۰۲ مشغول تمرین بوده‌ام. این کار را برای سنجش عیار خودم در رقابت با خودم اجرا کردم. من همه کارها را در یک اتاق پنج متری در خانه خودم تمرین می‌کنم و به دلیل زمان زیاد تمرین‌هایم و هزینه‌های بالا، پلاتو را کنار گذاشتم.

وی افزود: اصل و بنیان کار مونولوگ بر عهده بازیگر است. طبق تجربه تا حدودی می‌دانستم که چطور باید بازی کنم. برای برخی جاهای نمایش که در آن به شکل مستقیم با تماشاگر ارتباط برقرار می‌کنم، تمرین نمی‌کنم و مانند مخاطب نمی‌دانم چه اتفاقی قرار است، بیفتد چون فکر می‌کنم نقطه تبلور من در همان لحظه رخ می‌دهد؛ لحظه‌ای که مثل مخاطب نمی‌دانم چه اتفاقی رخ خواهد داد. برای من به مراتب بازیگری فاصله زیادی نسبت به دیگر طراحی‌ها در نمایش مونولوگ دارد.

فریاد من به صدا هم تبدیل نخواهد شد

کارگردان نمایش «کلوزآپ» درباره جشنواره امسال تئاتر «شهر» عنوان کرد: همکاری‌های عوامل جشنواره تا الان بسیار خوب بوده است و میلاد نیک‌آبادی که دبیر بخش صحنه‌ای است به خوبی همراه هنرمندان بوده است. با اینکه بودجه‌های کمی به جشنواره‌ها اختصاص پیدا می‌کند اما نیاز است که جشنواره‌های تئاتر به کار خود ادامه دهند. این جشنواره‌ها ممکن است انسانی را از انزوا بیرون بکشند و او را برای چند ماه به زندگی امیدوار کنند. بستر خوبی فراهم شده است و آمیزه‌ای از تجربه و دانش آکادمیک در جشنواره وجود دارد که فکر می‌کنم نویدبخش آثار خوبی است.

شاه‌حسینی در پایان اظهار کرد: متأسفانه هیچ سالنی حاضر نشد با من همکاری کند چراکه نمایش من سه ساعت نیم زمان می‌برد و تماشاخانه‌ها حاضر نبودند این زمان را به یک اجرای مونولوگ اختصاص دهند. اما پیام لاریان در سالن انتظامی ۲ تک اجرا را در اختیار من گذاشت و پس از آن مقداری نگاهم به نمایش متفاوت شد. وقتی به رقابت در یک جشنواره وارد می‌شوید باید مناسباتش را نیز بپذیرید. برای جشنواره تئاتر «شهر» زمان تعامل با مخاطب را افزایش دادم و در ۱۵ دقیقه از این صد و هشتاد دقیقه نمی‌دانیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. فریاد من به صدا نیز تبدیل نخواهد شد اما اگر این اثر در هر جای دیگری از دنیا اجرا می‌شد به گونه‌ای دیگر به آن نگاه می‌کردند. توقع داشتم در اجرای عمومی با من همکاری بهتری صورت می‌گرفت.

نمایش «کلوز آپ» دوشنبه اول دی ساعت ۱۷:۳۰ در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «کلوزآپ» نه از چهره، که از عشقی خاموش به بازیگری است. روایتی از کسی که با گوش‌های ناتمام می‌شنود. با واژه‌های گره خورده حرف می‌زند اما بازی را با تمام وجود و عشق به سینما را فریاد می‌زند.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.