حسین امتی کارگردان نمایش «یحتمل بهترین بازیگر نقش اول زن» که به بخش صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» راه یافته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: نمایش ما در یک فضای لازمان و لامکان می‌گذرد. متن آن برگرفته از ادبیات آرکائیک ایرانی است و در آن از المان‌های قاجاری نیز استفاده شده است. قصه نمایش راجع به پادشاهی است که به رغم داشتن یک اندرونی، جانشینی ندارد و همراه با غلامش به دنبال راهکاری می‌گردد.

شاه و درباری که در یک چرخه گرفتار شده‌اند

وی ادامه داد: فرم اجرایی ما برگرفته از فرم‌های بیومکانیک بدنی است و فضای کار هم به شکل فانتزی ساخته شده است؛ فضایی که در آن ویدئومپ و نور تلفیقی از شیوه‌های سنتی و مدرن است و شکلی چارچوب‌شکن پیدا کرده است. در این نمایش انگار شاه و تمام دربارش در یک چرخه گرفتار شده‌اند که مدام تکرار می‌شود و دلیلش هم این است که هیچکس حاضر نیست دیگری را ببخشد و یا به دیگری اجازه اشتباه کردن بدهد.

کارگردان نمایش «یحتمل بهترین بازیگر نقش اول زن» با اشاره به تأثیر ادبیات و فرم‌های ایرانی بر این نمایش عنوان کرد: من به ادبیات کلاسیک فارسی علاقه زیادی دارم. در کنار آن در یک دوره همه آثار بهرام بیضایی، محمد مساوات و شاهنامه را خواندم تا با اساطیر و نمایش‌های ایرانی آشنایی بیشتری پیدا کنم. در طی این مطالعات با قنبر یکی از شخصیت‌های حاضر در نمایش‌های ایرانی آشنا شدم، او یک سیاه و غلام حضرت علی (ع) است که در برخی تعزیه‌ها نیز حضور دارد. به این کاراکتر علاقه پیدا کردم و قصه این نمایش را حول محور همین شخصیت شکل دادم.

استفاده از لحن باستان‌گرا و زبان مسجع

وی افزود: در فرم اجرایی نیز شخصیتی که درباریان را محاکمه می‌کند و خطاکاران را تنبیه می‌کند، منیر نام دارد؛ شخصیتی که او را هم از تعزیه‌ها الهام گرفتم. خود شخصیت سیاه در اکثر نمایش‌های ایرانی اخته است اما سیاه در قصه من زن و بچه دارد و از آنجا که آنها اسیر شده‌اند درگیر یک ماجرای عجیب می‌شود. لحن و ادبیات ما آرکائیک و باستان‌گرا است و نمایشنامه به صورت مسجع و شعرگونه نوشته شده است. در نورپردازی سعی کردیم تا با استفاده از نورهای فانتزی فضایی ناآشنا برای مخاطبان بسازیم و همچنین از لباس‌ها و فرم‌های عروسک‌های خیمه شب بازی استفاده کردیم تا بتوانیم چرخه‌ای را که شاه و درباریان در آن گرفتار شده‌اند، نشان دهیم؛ چرخه‌ای که انگار در آن هرشب همان ماجراها تکرار می‌شود.

امتی در پایان با ارزیابی جشنواره امسال بیان کرد: متن این نمایشنامه را حدود یک سال و نیم پیش نوشتم و دو ماه و نیم پیش گروه تشکیل شد و فرشید فرزام تهیه‌کنندگی آن را قبول کرد. جشنواره امسال «شهر» جشنواره خوبی است و سبب شده تا گروه‌های جوان‌تر خود را نشان بدهند. البته داوری کارهای هنری با فرم‌های مختلف دشوار است اما همین جشنواره سوختی برای ادامه مسیر ما جوانان است. می‌شد در طول تمرینات هم حمایت‌های بیشتری از کارها صورت بگیرد چراکه اجرای تئاتر در شرایط امروز کار بسیار دشواری است.

عوامل اصلی نمایش «یحتمل بهترین بازیگر نقش اول زن» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین امتی، تهیه‌کننده: فرشید فرزام و بازیگران: محسن رضوی‌نیا، کیارش کام رو، بهار صبوریان، ملیحه آقایی، کامیار احمدی، مهدی مهدی‌زاده، علیرضا لطفی‌زاده، عطاالله نجفی، شادمهر کیانی، فرهود عباسی‌فرد و علی محمدجانی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شاه زنان زیادی را به عقد خود در آورده است اما فرزند و ولیعهدی ندارد و مادرش به همراه وزیر دربار در پی راه حلی برای حل مشکل جانشینی هستند.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.