به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع چندین فقره سرقت در یک روستای جنوب شاهرود خبر داد و ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۴ رویان مسئول رسیدگی این پرونده شدند.

وی از انجام تحقیقات گسترده پلیسی خبر داد و افزود: بررسی‌ها نتیجه بخش و منتهی به شناسایی رد پای سارق شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تأیید دستگیری یکی از سارقان طی عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش، ادامه داد: این متهم به انجام سه فقره سرقت اعتراف کرده است.

شائینی از دستگیری متهم دوم سرقت هنگام سرقت با شلیک هوایی پلیس و مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ آزادی خبر داد و تصریح کرد: متهم به انجام چهار فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی از کشف اموال مسروقه نیز خبر داد و افزود: متهمان بعد از بازجویی برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.