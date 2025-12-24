  1. استانها
  2. سمنان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

تعقیب و گریز نفس‌گیر در شاهرود؛ شلیک هوایی به فرار سارقان پایان داد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار اماکن خصوصی و مجتمع‌های تجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع چندین فقره سرقت در یک روستای جنوب شاهرود خبر داد و ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۴ رویان مسئول رسیدگی این پرونده شدند.

وی از انجام تحقیقات گسترده پلیسی خبر داد و افزود: بررسی‌ها نتیجه بخش و منتهی به شناسایی رد پای سارق شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تأیید دستگیری یکی از سارقان طی عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش، ادامه داد: این متهم به انجام سه فقره سرقت اعتراف کرده است.

شائینی از دستگیری متهم دوم سرقت هنگام سرقت با شلیک هوایی پلیس و مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ آزادی خبر داد و تصریح کرد: متهم به انجام چهار فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی از کشف اموال مسروقه نیز خبر داد و افزود: متهمان بعد از بازجویی برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

