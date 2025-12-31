به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: در پی سرقت منزل یکی از شهرک‌های شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های تخصصی پلیسی وارد صحنه شد، افزود: تحقیقات بر روی این پرونده به سرعت آغاز و سر نخ‌ها مورد ارزیابی واقع شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از به نتیجه رسیدن تحقیقات طی بازه کوتاه خبر داد و ابراز داشت: متهم سابقه دار شناسایی و دستگیر شد.

شائینی از اعتیاد شدید سارق به مواد مخدر صنعتی خبر داد و تصریح کرد: این متهم به انجام ۱۵ فقره سرقت اقرار داشته است.

وی از کشف اموال مسروقه در مخفیگاه این متهم خبر داد و اضافه کرد: سارق پس از تشکیل پرونده برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شاهرود معرفی شد.