۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

دستگیری سارق ۱۵ فقره‌ای یکی از شهرک‌های شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارقی که به ۱۵ فقره سرقت در یکی از شهرک‌های این شهر اعتراف کرده است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: در پی سرقت منزل یکی از شهرک‌های شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های تخصصی پلیسی وارد صحنه شد، افزود: تحقیقات بر روی این پرونده به سرعت آغاز و سر نخ‌ها مورد ارزیابی واقع شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از به نتیجه رسیدن تحقیقات طی بازه کوتاه خبر داد و ابراز داشت: متهم سابقه دار شناسایی و دستگیر شد.

شائینی از اعتیاد شدید سارق به مواد مخدر صنعتی خبر داد و تصریح کرد: این متهم به انجام ۱۵ فقره سرقت اقرار داشته است.

وی از کشف اموال مسروقه در مخفیگاه این متهم خبر داد و اضافه کرد: سارق پس از تشکیل پرونده برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شاهرود معرفی شد.

