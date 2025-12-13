دستگیری سارق ۵۶ ساله در شاهرود؛ ۱۱ فقره سرقت در پرونده متهم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در این شهر موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۲ بسیج مسئول رسیدگی به این پرونده شدند و گشت زنی هدفمند و انجام تحقیقات میدانی در دستور کار واقع شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی پلیس در مدت زمان کوتاه منجر به شناسی سارق شد، ابراز داشت: طی عملیات ضربتی این سارق به دام پلیس افتاد.

شائینی از اقرار متهم به انجام ۱۱ فقره سرقت در شاهرود خبر داد و تصریح کرد: این متهم ۳۵ ساله دارای سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر بوده است.

وی اضافه کرد: پرونده این متهم سابقه دار تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.