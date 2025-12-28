دستگیری سارق اماکن خصوصی در شاهرود؛ ۱۸ فقره سرقت در کارنامه متهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری سارق اماکن خصوصی در این شهر خبر داد و در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شاهرود موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۳ شاهرود مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، افزود: کار تحقیقاتی برای شناسایی عامل این سرقت‌ها در دستور کار واقع شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه در نهایت پلیس با بهره گیری از شگرد پلیسی موفق به شناسایی سارق شد، ابراز داشت: در نهایت این متهم به دام پلیس گرفتار شد.

شائینی از اقرار متهم به انجام ۱۸ فقره سرقت در شاهرود خبر داد و تصریح کرد: در بازرسی مخفیگاه سارق امداد مسروقه کشف و ضبط شد.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا نسبت به ایمن سازی محیط پیرامون خود اقدام و هر گونه موارد مشکوک را به نیروی انتظامی برای رسیدگی بیشتر اطلاع دهند.