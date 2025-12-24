روایتی تازه از شخصیت شهید احمد کاظمی در کتاب «حوالی احمد»

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر، سفری عمیق و چندلایه به شخصیت شهید حاج احمد کاظمی، فرمانده آسمانی نیروی زمینی سپاه پاسداران است.

فائضه غفارحدادی، نویسنده شناخته‌شده آثاری چون «خط مقدم»، «یک محسن عزیز»، «خورشید که غرق نمی‌شود»، ‌«شبیه»، «دورت بگردم»، سفرنامه‌های «الی...»، «دهکده خاک بر سر»، «سر بر خاک دهکده» و ...، در این کتاب جدید، شهید کاظمی را به‌طور جذابی به تصویر می‌کشد. ویژگی برجسته این اثر، استفاده از روایت‌های دست‌اول و تازه از اطرافیان شهید است؛ از جمله روایت منتشرنشده همسر شهید و خاطرات افرادی که برای نخستین‌بار لب به سخن گشوده‌اند.

برخلاف بسیاری از کتاب‌های مشابه، «حوالی احمد» تنها به مدح و ستایش بسنده نمی‌کند؛ نویسنده با ارائه نقدهای صریح به برخی رفتارها و تصمیم‌های شهید، قضاوت نهایی را به خواننده واگذار کرده است.

انتشارات شهید کاظمی این اثر متفاوت را به‌زودی روانه بازار نشر خواهد کرد. این انتشارات که پیش‌تر آثاری موفق در حوزه دفاع مقدس و مقاومت منتشر کرده، این کتاب را به‌عنوان یکی از آثار متفاوت خود معرفی کرده است.