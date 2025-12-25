به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، توپخانه‌های رژیم صهیونیستی دیشب و امروز مناطق شرقی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را به شدت هدف حملات خود قرار دادند. شهر رفح نیز از حملات رژیم صهیونیستی در امان نماند.

مناطق مختلف شرق خان یونس، شرق دیرالبلح و شرق شهر غزه نیز شب گذشته با حملات رژیم صهیونیستی مواجه بودند.

ارتش صهیونیستی در مناطق استقرار خود در شرق شهر خان یونس دست به انفجار ساختمان‌های مسکونی زد. همزمان، یک حمله هوایی، شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد. همچنین حملات هوایی دیگری در شرق شهر غزه گزارش شده است. همچنین اطراف شهر حمد در خان یونس نیز هدف یک حمله هوایی قرار گرفته است.



نیروهای اسرائیلی همزمان با تخریب ساختمان‌ها، مناطق شرقی خان یونس و شرق شهر غزه را نیز به گلوله بستند.

از سوی دیگر سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که نیروهای این نهاد، روز چهارشنبه پیکر ۱۴ شهید را از زیر آوار یک منزل مسکونی در شمال غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه بیرون کشیده‌اند.



بر اساس بیانیه این سازمان، این پیکرها از منطقه‌ای در شمال غرب خان یونس از زیر آوار خارج شده و پس از تحویل به پزشکی قانونی و مراجع ذی‌ربط، در گورستان‌های رسمی به خاک سپرده شدند.



امداد و نجات غزه تاکید کرد عملیات جستجو و خارج ساختن اجساد در مناطق تخریب شده همچنان ادامه دارد و شمار زیادی از قربانیان همچنان زیر آوار باقی مانده‌اند.

