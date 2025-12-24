احتمال حملات شدید رژیم صهیونیستی به غزه و ترور فرماندهان طی ساعات آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، منابع صهیونیستی از حملات سنگین این رژیم ساعات آتی رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که احتمال دارد که ارتش این رژیم طی ساعات آینده، حملات سنگینی علیه حماس در غزه از جمله ترور فرماندهان به بهانه انفجار بمب در رفح انجام دهد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: طبق برآورد ارتش، بمبی که سبب زخمی شدن افسر اسرائیلی شد در نتیجه اقدام خصمانه بوده و باید واکنشی انجام شود.

این در حالی است که محمود مرداوی، از رهبران جنبش حماس در واکنش به اتهام‌های رژیم صهیونیستی علیه این جنبش گفت: انفجار امروز رفح ناشی از بمب‌هایی است که اسرائیل آن‌ها را کاشته و حماس به میانجی ها این مسئله را ابلاغ کرده است.

رژیم تل‌آویو امروز مدعی شد که در اثر یک بمب کار گذاشته شده از سوی نیروهای حماس در منطقه رفح که خارج از منطقه زرد است، یک افسر زخمی شده و این رژیم حادثه مذکور را بهانه‌ای برای حمله و پاسخ احتمالی قرار داده است.