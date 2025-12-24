به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، پس لرزههای عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برای صهیونیستها همچنان ادامه دارد و اخیراً مرکز صهیونیستی ناتال گزارشی تکان دهنده درباره آسیبهای روانی ناشی از این حمله و جنگی که بعد از آن اتفاق افتاد، منتشر کرده است.
مرکز صهیونیستی ناتال اعلام کرد که آسیبهای روانی ناشی از جنگ ۷ اکتبر صرفاً یک بحران انسانی نیست؛ بلکه یک بمب ساعتی اقتصادی است که سرمایه انسانی و رشد پایدار را برای سالهای آینده تهدید میکند.
مایان هافمن؛ خبرنگار صهیونیست در مقالهای که در وب سایت وای نت وابسته به روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، منتشر شد، یافتههای مرکز مذکور را مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این مقاله، صهیونیستها طی ۵ سال آینده با هزینه سنگینی در حدود ۱۶۰ میلیارد دلار از جمله هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مربوط به پیامدهای آسیبهای روانی ناشی از جنگ مواجه خواهند شد.
این گزارش تأیید میکند که بخش عمدهای از این هزینه بلافاصله در بودجه ظاهر نمیشود، بلکه به تدریج در فرسایش سرمایه انسانی، کاهش بهرهوری و افزایش نرخ بیماری، خشونت و اعتیاد آشکار میشود.
طبق این مقاله، بسیاری از کارگران، به ویژه افراد ۲۵ تا ۳۸ ساله که ستون فقرات نیروی کار را تشکیل میدهند، دیگر قادر به کار مؤثر نیستند یا به دلیل خستگی روانی، تخصصهای ارزشمند خود (مانند مهندسی) را رها کرده و به سمت رشتههای کممسئولیتتر رفتهاند.
خبرنگار مذکور صهیونیست تاکید کرد که گزارش مرکز ناتال درباره افزایش بیسابقه نرخ اختلال «اضطراب بعد از سانحه» هشدار میدهد؛ اختلالی که احتمالاً نزدیک به ۳۰ درصد اسرائیلیها را درگیر کرده که بسیار بیشتر از میانگین جهانی است.
بر اساس این مقاله، همچنین تخمین زده میشود که بیش از ۶۰۰ هزار صهیونیست همچنان از آسیبهای روانی ناشی از جنگ رنج خواهند برد که توانایی آنها را در کار یا یادگیری مختل میکند و دهها هزار نفر دیگر به طور بالقوه علائم شدیدی را نشان میدهند که نیاز به درمان طولانی مدت دارند.
مایان هافمن گفت: اطلاعات مرکز ناتال همچنین به افزایش شدید تصادفات جادهای مرگبار، خشونت خانگی، سوءمصرف مواد مخدر و استفاده از آرامبخشها و مواد افیونی و همچنین افزایش نگرانکننده بیماریهای قلبی و سکتههای مغزی مرتبط با استرس روانی اشاره دارد. این پدیدهها حوادث جداگانهای نیستند، بلکه الگویی هستند که پس از جنگهای قبلی تکرار شدهاند و بنابراین اعتبار پیشبینیهای فعلی را تقویت میکنند.
این گزارش نتیجهگیری میکند که هزینه آسیبهای روانی نه تنها در هزینههای درمان، بلکه در هدر رفتن پتانسیل انسانی و از دست رفتن فرصتهای رشد اقتصادی نیز نهفته است.
لازم به ذکر است که مرکز ناتال یک سازمان غیرانتفاعی صهیونیستی به شمار میرود که مسئولیت آن ارائه خدمات درمانی و حمایت روانی از قربانیان آسیبهای ناشی از جنگ و خشونت است.
از زمان آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، گزارشهای متعددی در محافل این رژیم درباره بحران روانی بزرگ در جامعه و ارتش صهیونیستی منتشر و تاکید شده که آمار خودکشی، چه در میان نظامیان و چه شهرک نشینان بعد از جنگ غزه و نیز جنگ ۱۲ روزه با ایران به شکل قابل توجهی گسترش یافته و اختلال «اضطراب بعد از سانحه» به یک بحران دائمی و همیشگی تبدیل شده است.
