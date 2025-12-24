  1. بین الملل
رژیم صهیونیستی، ۹۰۰ بار آتش بس در غزه را نقض کرده است

عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که ۹۰۰ مورد نقض از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، غازی حمد، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد: تاکنون ۹۰۰ مورد نقض از سوی نیروهای اشغالگر در نوار غزه به ثبت رسیده است.

وی افزود: منطقه‌ای که رژیم اشغالگر مدعی نقض توافق از سوی ما در آن شده، به‌طور کامل تحت کنترل خودِ این رژیم قرار دارد.

حمد همچنین تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در حال اجرای اقدامات یک‌جانبه است و این اقدامات را بدون مراجعه و هماهنگی با میانجی‌ها انجام می‌دهد.

عضو دفتر سیاسی حماس در ادامه گفت: اطلاعات قطعی و تأییدشده‌ای درباره آخرین جسدی که گفته می‌شود قرار است پیدا و تحویل داده شود، در اختیار نداریم.

